Как сделать свою футболку?

Некоторые игроки не имеющие робуксы могут схитрить. Поставить себе чёрную куртку и нацепить СВОЮ футболку (Ну или же с каталога). И они будут выглядить довольно так-то неплохо чем раньше. Но как сделать такую футболку? Я вам расскажу))

Некоторые игроки не имеющие робуксы могут схитрить. Поставить себе чёрную куртку и нацепить СВОЮ футболку (Ну или же с каталога). И они будут выглядить довольно так-то неплохо чем раньше. Но как сделать такую футболку? Я вам расскажу))

Для начало я скажу то,что это перезалив статьи. Потому-что мне отклонили другие пользователи,а причины так и нет!Это возмутимо так-то без причины отклонять. И я не видел подобные статьи на других сайтах или уже на gamehag.com. Поэтому я говорю,что моя статья не имеет плагиата. Я эту информацию как сделать футболку в Roblox знаю. Я прошу чтобы лучше проверил модератор,а не пользователи. Потому что без корректной причины отклонение статьи это глупо. Авторы стараются,а пользователи без причин отклоняют.Простите что отвлёк... Можете теперь читать :3Итак... Нам нужно для начало скачать картинку (без фона в некоторых случаях) себе на комп. Ну например карманы куртки или кровавый след. Всё на ваш вкус. Я же закачаю табличку "Выстрели в меня". Хех... Забавная...Загрузили... что дальше? Дальше заходим в наш любимый роблокс и там жмём кнопочку. В некоторых случаях там будет заставка Roblox Studio. Там надо будет нажать кнопкуона будет снизу кнопкиВот мы и здесь... Дальше нажимаем кнопкуПосле нас переносит в мини-студию по созданию футболок. Футболку можно создать без премиума чем остальные предметы на данный момент. Но и раньше можно было сделать футболку без клуба строителей. Что-то мы отвлеклись... Дальше нажимаем кнопкуВыбираем картинку которую мы загрузили на наш комп. Главное чтобы файл был в форматеили жеВот и загрузили мы свою картинку. Дальше даём ей название. Хотя название особо не нужно если вы собирайтесь создать только для себя,а не для размещение её в каталоге. Ну или просто вам лень давать название. Хотя можете даже продавать в каталоге... После того как мы загрузили и дали имя нашей будущей футболке мы жмём кнопкуПосле нажатия у нас появится надпись о том,что мы успешно создали футболку. Дальше заходим в редактор скина чтобы убедится,что мы точно создали футболку. Ведь футболка которую мы создали появится в вашем инвентаре и вы её можете надеть на ваш скин в редакторе.О да! Она у нас в инвентаре и в редакторе скина отобразилась. Ну теперь мы её можем одеть.(Однако! В некоторых случаях якобы не имение заднего фона картинки может его как раз иметь. Поэтому чательно проверяйте картинку которые загрузили. В моём примере для статьи я эту ошибку совершил.)