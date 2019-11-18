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EarnНовостиКак сделать свою футболку?
Автор: Gamehag в November 18, 2019
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Как сделать свою футболку?

Как сделать свою футболку?

 Некоторые игроки не имеющие робуксы могут схитрить. Поставить себе чёрную куртку и нацепить СВОЮ футболку (Ну или же с каталога). И они будут выглядить довольно так-то неплохо чем раньше. Но как сделать такую футболку? Я вам расскажу))

 Некоторые игроки не имеющие робуксы могут схитрить. Поставить себе чёрную куртку и нацепить СВОЮ футболку (Ну или же с каталога). И они будут выглядить довольно так-то неплохо чем раньше. Но как сделать такую футболку? Я вам расскажу))

Для начало я скажу то,что это перезалив статьи. Потому-что мне отклонили другие пользователи,а причины так и нет! И ЦЕЛЫХ ДВА РАЗА! Это возмутимо так-то без причины отклонять. И я не видел подобные статьи на других сайтах или уже на gamehag.com. Поэтому я говорю,что моя статья не имеет плагиата. Я эту информацию как сделать футболку в Roblox знаю. Я прошу чтобы лучше проверил модератор,а не пользователи. Потому что без корректной причины отклонение статьи это глупо. Авторы стараются,а пользователи без причин отклоняют.
Простите что отвлёк... Можете теперь читать :3

N8wiI0T3yQDBhtVEWyrA8sd5ZNfY0S.png

 Итак... Нам нужно для начало скачать картинку (без фона в некоторых случаях) себе на комп. Ну например карманы куртки или кровавый след. Всё на ваш вкус. Я же закачаю табличку "Выстрели в меня". Хех... Забавная...

UiB872EZLsXcW2btR8MmRw4NWCpkzZ.png

Загрузили... что дальше? Дальше заходим в наш любимый роблокс и там жмём кнопочку Create. В некоторых случаях там будет заставка Roblox Studio. Там надо будет нажать кнопку Manage my games и она будет снизу кнопки Start creating.

U3AazY1hGnwvQZg7Qei8AeDNRP5KX7.png

Вот мы и здесь... Дальше нажимаем кнопку T-Shirts. После нас переносит в мини-студию по созданию футболок. Футболку можно создать без премиума чем остальные предметы на данный момент. Но и раньше можно было сделать футболку без клуба строителей. Что-то мы отвлеклись... Дальше нажимаем кнопку Выбрать файл.

4Sik1Ql8MjkBx5YHyKxIDMiJykpN19.png

Выбираем картинку которую мы загрузили на наш комп. Главное чтобы файл был в формате PNG или же JPG!

3MRSxwNtgZBtQW5Vwytfi0OpZetBMp.png

Вот и загрузили мы свою картинку. Дальше даём ей название. Хотя название особо не нужно если вы собирайтесь создать только для себя,а не для размещение её в каталоге. Ну или просто вам лень давать название. Хотя можете даже продавать в каталоге... После того как мы загрузили и дали имя нашей будущей футболке мы жмём кнопку Upload.

l5909fan0gvrfhIzvWwbyMtdKtvaDw.png

После нажатия у нас появится надпись о том,что мы успешно создали футболку. Дальше заходим в редактор скина чтобы убедится,что мы точно создали футболку. Ведь футболка которую мы создали появится в вашем инвентаре и вы её можете надеть на ваш скин в редакторе.

nyiqqrx7Ez7YZPHREQIainuIwzCtZm.png

О да! Она у нас в инвентаре и в редакторе скина отобразилась. Ну теперь мы её можем одеть. 

vPiLePz6EHbsCN35fUcWY5z91xzrPN.png

(Однако! В некоторых случаях якобы не имение заднего фона картинки может его как раз иметь. Поэтому чательно проверяйте картинку которые загрузили. В моём примере для статьи я эту ошибку совершил.)

Ну и на этом я закончу туториал. Надеюсь это вам может пригодится и надеюсь ничего сложного в создании футболок в роблоксе у вас нету. Разные игроки будут делать футболки в разных своих целях. Бывают для РП,просто для создание куртки. Ну что... всем удачи и пока :D

                                                                                       By:Mirus_
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