Герои для новичков в For Honor

Дождь

Gem221

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconigorche185: привет, мир
Войдите, чтобы начать общение в чате

48

0/160

EarnНовостиГерои для новичков в For Honor
Автор: Gamehag в April 24, 2020
(117 ratings)
Герои для новичков в For Honor

Герои для новичков в For Honor

Приветствую вас, дорогие читатели. На повестке дня For honor, а точнее - герои, за которых легче всего научиться играть новичкам. Есть множество разных героев, со своей механикой и поведением, поэтому в сегодняшней статье - я расскажу вам о самых простых из них.

Юстициарий
e5u1iJHLkD2FqrDmZhGoRXxbmykpcU.jpg
У этого героя одни из самых простых комбинаций в игре. Благодаря тому, что у него самый высокий запас здоровья, он становится очень опасным соперником в групповых драках. Но он испытывает трудности в дуэлях, так как новички, в основном, не умеют парировать удары. Но даже так, играть на нем - одно удовольствие.

Вождь
LNfXeQWVY7nIKjekl2RPLVOssRsGpX.JPG
Почти нет комбинаций, но имеется очень сильная броня. Также у него есть особенность - это атака по области, которая ударяет тех, кто хочет увернуться от вас. Самый простой герой для новичков, который может сыграть ключевую роль в командных битвах. Он может отвлекать на себя весь основной дамаг, при этом спокойно отбиваясь от врагов. Его броня может очень сильно испортить планы вашего соперника. Это идеальный герой для новичков, которые не могут блокировать атаки.

Хольдар
FJBbQ1R1MXmCKNfeYz8JO00hGgbkkg.jpg
Эталон истинного викинга. Благодаря его быстрым атакам, он может уничтожать своих противников. Комбинации достаточно просты для изучения, имеются обманные маневры, которые смогут сбить с панталыки вашего соперника. Идеально подходит для дуэлей и групповых драк. Его выносливость помогает ему наносить град атак по противнику, особо не боясь за последствия. Он чуть сложнее, чем вождь и сюгоки, но быстр в обучении. Новички смогут научиться ему, благодаря его простоте быстрых атак.

Сюгоки
DRkfKBW7S6hfMtYKZfLnQ8a3MEL8Qn.jpg
Самый простой герой для новичков. Зажмешь кнопку атаки - она станет неблокируемой. Благодаря его броне, он может спокойно обмениваться с врагами ударами. У него есть две простые комбинации, которые просто запоминаются. Его атаки имеют долгую задержку, но отличаются убойным уроном. Он может спокойно убивать врагов, не тратя при этом особых усилий. Но не может быть все настолько идеально. Этот герой самый медленный в игре, из-за чего его лучше оставлять для защиты командных точек от набега врагов.

Кенсей
5po12FRiQcQeIYjDlzvUPKz27lf5uI.jpg
Простые комбинации, сильные удары и относительно большая выживаемость. Благодаря его длинному мечу, он может атаковать сразу нескольких противников. У этого героя универсальный уворот от атак с нанесением силового удара. Из-за его быстрых ударов и уворота, он подходит для обучения новичкам. У него не особо высокая выносливость и здоровье, но очень сильный урон и неожиданные атаки, которые можно менять в момент удара. Если его проигнорировать, то он может изменить исход битвы, уничтожив сразу весь отряд врага или захватив командную точку.

На этом персонаже я и хочу закончить свою статью. Надеюсь вам помог мой гайд, я попытался максимально раскрыть особенности разных персонажей, которые подходят для новичков. Все удачи в бою и до следующей встречи!
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности