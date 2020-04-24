Герои для новичков в For Honor

Приветствую вас, дорогие читатели. На повестке дня For honor, а точнее - герои, за которых легче всего научиться играть новичкам. Есть множество разных героев, со своей механикой и поведением, поэтому в сегодняшней статье - я расскажу вам о самых простых из них.

Юстициарий





Вождь





Хольдар





Сюгоки





Кенсей



У этого героя одни из самых простых комбинаций в игре. Благодаря тому, что у него самый высокий запас здоровья, он становится очень опасным соперником в групповых драках. Но он испытывает трудности в дуэлях, так как новички, в основном, не умеют парировать удары. Но даже так, играть на нем - одно удовольствие.Почти нет комбинаций, но имеется очень сильная броня. Также у него есть особенность - это атака по области, которая ударяет тех, кто хочет увернуться от вас. Самый простой герой для новичков, который может сыграть ключевую роль в командных битвах. Он может отвлекать на себя весь основной дамаг, при этом спокойно отбиваясь от врагов. Его броня может очень сильно испортить планы вашего соперника. Это идеальный герой для новичков, которые не могут блокировать атаки.Эталон истинного викинга. Благодаря его быстрым атакам, он может уничтожать своих противников. Комбинации достаточно просты для изучения, имеются обманные маневры, которые смогут сбить с панталыки вашего соперника. Идеально подходит для дуэлей и групповых драк. Его выносливость помогает ему наносить град атак по противнику, особо не боясь за последствия. Он чуть сложнее, чем вождь и сюгоки, но быстр в обучении. Новички смогут научиться ему, благодаря его простоте быстрых атак.Самый простой герой для новичков. Зажмешь кнопку атаки - она станет неблокируемой. Благодаря его броне, он может спокойно обмениваться с врагами ударами. У него есть две простые комбинации, которые просто запоминаются. Его атаки имеют долгую задержку, но отличаются убойным уроном. Он может спокойно убивать врагов, не тратя при этом особых усилий. Но не может быть все настолько идеально. Этот герой самый медленный в игре, из-за чего его лучше оставлять для защиты командных точек от набега врагов.Простые комбинации, сильные удары и относительно большая выживаемость. Благодаря его длинному мечу, он может атаковать сразу нескольких противников. У этого героя универсальный уворот от атак с нанесением силового удара. Из-за его быстрых ударов и уворота, он подходит для обучения новичкам. У него не особо высокая выносливость и здоровье, но очень сильный урон и неожиданные атаки, которые можно менять в момент удара. Если его проигнорировать, то он может изменить исход битвы, уничтожив сразу весь отряд врага или захватив командную точку.На этом персонаже я и хочу закончить свою статью. Надеюсь вам помог мой гайд, я попытался максимально раскрыть особенности разных персонажей, которые подходят для новичков. Все удачи в бою и до следующей встречи!