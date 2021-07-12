Моя Кофейня - обзор

Всем привет! Сегодня я бы хотела обсудить с вами одну очень классную игру. Моя Кофейня - это достаточно популярная игра-симулятор, созданная компанией melsoft games, я думаю, вы когда-то слышали про неё.

Скачая эту игру, вы сможете управлять над своей собственной кофейней: вы будете распоряжаться деньгами, персоналом, дальнейшим ходом событий, ведь там есть квесты, сюжеты с посетителями, они вас обязательно завлекут! В игре есть конечно же как пряники, так и кнуты. Вообщем, сегодня я бы хотела обсудить её плюсы, и, соответственно, минусы.1. РисовкаМне очень нравится новая рисовка персонажей в диалоге с ними, она очень красивая и детализированная. Однако при игре она не очень, персонажи немножко стрёмненькие)0) Но рисовка предметов, аппаратов с едой и напитками очень красивая, я б съела телефон даже)Вообщем, тут +- , минус из за стрёмненькой рисовки персонажей в самом кафе.2. АнимацияОо, ну тут спорно опять же. Вроде как она есть, и даже неплохая : гости кушают, ходят, персонал убирает со столов, несёт заказы, всё мило и в мультяшном стиле, иногда анимация смешно подлагивает. но в целом, она очень милая, мне нравится, но она на любителя, думаю, что кому-то она может и не зайтиАнимация плюс3. ВалютаВалюта в игре - монеты и бриллианты. Монеты - обычная валюта, за неё можно купить аппараты, мебель, купить персонал (как бы странно это не звучало xD) вообщем - это основная валюта. бриллианты - очень ценные в этой игре. За них можно купить автоматы на 2-3 чашки, прокачать всё что угодно, купить одежду для персонала и эксклюзивную мебель. Они достаточно просто добываются. Также она бывает платной: можно купить бриллианты, подарки (в которых содержатся монеты, бриллианты, и специи), и предложения за реальные деньги. Но, это как обычно по желанию. Однако, игра в один момент просит всё больше и больше, с каждым уровнем автоматы и мебель всё дороже и дороже. Я думаю, что тут будет плюс, потому что валюта доступная, мне нравится. Её можно легко добыть4. Общение с создателямиВ Вконтакте есть оффициальная группа приложения "Моя Кофейня", в которую вы можете написать и спросить/предложить что либо. Отвечают достаточно быстро, всегда вежливо,вообщем, это очень круто и приятно! Они часто устраивают конкурсы, оповещают об обновлениях в игре в постах. Очень мило, что они уделяют время игрокам, это огромный плюсик в копилку игры! ^^5. Общение в игреВ кофейне, к сожалению, нет чатов или каких то общих локаций. Общаться можно с другими живыми людьми только после 7 уровня, когда можно вступить в городок. Это что-то вроде клана, где проводятся фестивали, на которых можно выполнять задания, соперничая с другими. За определённые места даются определённые ценные призы, которые лидер/помощник лидера должен распределить на игроков. В чате можно попросить или спросить что то у сожителей, они всегда отзовутся и помогут! Тут, я бы поставила +-. Очень круто придумали с городком, но печально что нет тех же личных сообщений, хотя это кому как.Ребята, 2 я часть обязательно будет, напишите, если вам это интересно!by katyaaaa