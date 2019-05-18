Дизмораль , борьба с ней

Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem770
john19john9
john19john9
Gem175
fnogaj
fnogaj
Gem10
john19john9
john19john9
Gem175
Arthur Santos
Arthur Santos
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem231
Atia
Atia
Gem7
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem1,085
Shop
Shop
Gem950
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem31
Atia
Atia
Gem7
john19john9
john19john9
Gem2,100
Aaron Nkouka
Aaron Nkouka
Gem886
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,000
Cases.gg
Cases.gg
Gem1,000
PayPal
PayPal
Gem102,000
PayPal
PayPal
Gem16,190
Clash.gg
Clash.gg
Gem820
RustClash
RustClash
Gem1,150
Clash.gg
Clash.gg
Gem930
Дождь

Gem193

novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconigorche185: привет, мир
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconM3Iisa: catKISS emote (inline chat version)
novice rank iconRafsonGames: Почему предыдущие аккаунты были удалены?
novice rank iconRafsonGames: Привет
Войдите, чтобы начать общение в чате

35

0/160

EarnНовостиДизмораль , борьба с ней
Автор: Gamehag в May 18, 2019
(49 ratings)
Дизмораль , борьба с ней

Дизмораль , борьба с ней

Ну снова привет киберспортсмены!  С вами как всегда KOTRAGALIK , и сегодня я попытаюсь объяснить вам , как перестать дизморалить, бороться с рейджом, . Как стать позитивным игроком в вашей команде, помогать тимэйтам не впасть в тильт , чтобы в итоге вас ничто не цепляло , и вы могли играть на максимум, наслаждаясь своей игрой. Ну если вы готовы , тогда погнали!!!!

                                          Dyyg0ceALJJWOKXJZaEphadyz7NMG7.jpg

    Рейдж , тильт , дизмораль - всё это может подорвать вашу команду на пути к победе, но и так же  морально травмировать вас вашу команду , ведь всё-таки CS:GO - это довольно эмоциональная игра, в которой проверяется ваша нервоустойчивость , командный дух и работа . И нужно помнить , что даже проиграв , вы научитесь чему- то новому. 

    Так , давайте для начала разберёмся с определениями этих понятий ( если вы знаете определения слов , то пролистайте до слов :" Ну вот с определениями всё понятно , теперь давайте узнаем , как же справляться с дизморалью!")

               
                  ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

   
         1) Рэйдж ( токсики) -  Это такие  игроки , который своим поведением , даже самим это не замечая, подрывают мораль команды, из-за чего в последствии , игра начинает не лететь у всех-  вообщем люди, которые постоянно играя в CS:GO чем-то не довольны, естественно замечая любую ошибку тимейта , но не свою. Порой мне становится жалко наше русское CS:GO комьюнити, потому что в какой - нибудь катке , найдётся такой, кто один будет дизморалить всё игру

    
       
         2) Дизмораль - это состояние , когда у вас "обида" на всё   и просто хочется не играть , просто бросить всё и забить! И я прошу вас , ребят! ну не будьте вы этим стадом , которое критикует тимэйтов, оскорбляя их !  Учитесь , хвалить тимейтов , грамотно анализируя ошибки друг друга , ведь лишнее слово своему тимейту : " Nice try " - никогда не помешает , а человеку-то будет приятно, будьте уверены  , что в следйющем раунде он сынрает лучше! Это не чит код , а просто психология человека!

          

        3) Тильт - состояние умственного или эмоционального замешательства или разочарования, когда игрок принимает неоптимальную стратегию, что обычно приводит к чрезмерной агрессивности игрока.  Конечно можно просто мутнуть таких игроков, но либо вы сделаете это тогда, когда тильт дал о себе знать, либо во все опуститься до того уровня , потратив  всю свою энергию на бессмысленные споры!  

        Заключение к этому : я думаю вы сами знаете , что когда у вас "подгорает" , вы сами играете  не так , как обычно , и просто сливаете себе игру, подрывая дух и мораль своей команды. Ну и с плохим настроением тоже не хочется "дружить", да игра идёт против вас! Поэтому идём дальше =======>

         Ну вот с определениями всё понятно , теперь давайте узнаем , как же справляться с дизморалью!


W8ARMv9EySCKoOYie4HvuZltl7BlWf.jpg   


    Как же настроить себя перед игрой, так чтобы не поддаваться этому злополучному тильту , и  что делать если он всё таки возник!   

   И так , давайте поэтапно

     1) Настройте себя перед самой игрой на  морально позитивный лад - понять , что CS это всего лишь игра, а вы сейчас не в финале кого- нибудь крупного  турнира мажоров на миллиард баксов! Просто примите тот факт , что  плохие вещи , над которыми я не имею контроля,  могут и будут происходить :  плохие тимейты , про mlg флешки от этих любимых тимейтов , плохой тайминг, читеры и т.д .Вообщем примите это и не относитесь к игре , как к чему-то кординально важному в вашей жизни, ведь это и близко не так!

   
      Но тут может быть косяк, что делать если ты поддался эмоциям и впал в этот злосчастный тильт. Понимаете тильт - это такое состояние , из которого вот так , по щелчку пальца не выйдешь! Да , сон являлся всегда лучшим лекарством от чего - либо, но если ты не хочешь ждать следующего утра ,то твоя задача будет состоять в том , чтобы обмануть свой разум - сделать всё , как будто ты вышел , поспал и с новыми силами и рассудком начал  тащить ! 


     Всё , что нужно тебе сделать - это отвлечься на какой - нибудь промежуток времени от компьютера ( который сам посчитаешь нужным)  , открой окно на распашку   и  тупо сделай несколько подходов в виде отжиманий , тем самым выпустив всю накопившуюся злость, научно доказано , что физичиская активность  всегда плодотворно влияет на твоё настроение. выделяя множество эндорфинов- гармонов счачтья!  

   Для закрепления результатов , можешь перекусить каких- нибудь быстрых углеводов с  чаёчком и наконец-таки снова сесть за свой "трон"! 


      Ну и напоследок, обязательно послушайте парочку своих самых любимых треков! Прям вот самых-самых , музыка тоже спаситель , довольно магичеки превращает плохое в хорошее! И всего за каких-то полчаса , выполнив всё выше описанное,в твоей голове происходит некая перезагрузка, и ты с новыми силами и рассудком можешь идти показывать  действительно СВОЮ ИГРУ!

   

    Ну а я предлагаю пойти ещё дальше, чтоб не дать тильту возникнуть вовсе , предложив тебе более рациональный подход, а именно : 
  
   НЕ СТОИТ ИГРАТЬ В СОЛО ! Позови приятных тебе по общению людей , например друзья!     

u0XPcwzOTQMRAD3hsDxaIWUhjn5VAK.jpg
 

 Согласитесь , ведь лучше общаться с теми кого ты хорошо знаешь ,чем с  теми людьми , которые тебе вовсе вновь! С кем будет приятно играть, так это твои друзья!


 Ну и конечная - это просто , нужно отрабатывать определённую карту, познав классные  позиции, идите дальше!


   И на этом у меня ребятки все! Оставляйте отзывы, желаю вам удачных побед , ножей и драгон лоров! И ребят, будьте позитивны! 

H5lapcTpSXYFQ5LgTuMbG4kJV3geF8.jpg

 P.S. Хотите больше полезных техник и советов пишите : "Пили контент!"







 
    
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности