Дизмораль , борьба с ней

Ну снова привет киберспортсмены! С вами как всегда KOTRAGALIK , и сегодня я попытаюсь объяснить вам , как перестать дизморалить, бороться с рейджом, . Как стать позитивным игроком в вашей команде, помогать тимэйтам не впасть в тильт , чтобы в итоге вас ничто не цепляло , и вы могли играть на максимум, наслаждаясь своей игрой. Ну если вы готовы , тогда погнали!!!!

это состояние , когда у вас "обида" на всё и просто хочется не играть , просто бросить всё и забить! И я прошу вас , ребят! ну не будьте вы этим стадом , которое критикует тимэйтов, оскорбляя их ! Учитесь , хвалить тимейтов , грамотно анализируя ошибки друг друга , ведь лишнее слово своему тимейту : " Nice try " - никогда не помешает , а человеку-то будет приятно, будьте уверены , что в следйющем раунде он сынрает лучше! Это не чит код , а просто психология человека!







3) Тильт - состояние умственного или эмоционального замешательства или разочарования, когда игрок принимает неоптимальную стратегию, что обычно приводит к чрезмерной агрессивности игрока. Конечно можно просто мутнуть таких игроков, но либо вы сделаете это тогда, когда тильт дал о себе знать, либо во все опуститься до того уровня , потратив всю свою энергию на бессмысленные споры!



Заключение к этому : я думаю вы сами знаете , что когда у вас "подгорает" , вы сами играете не так , как обычно , и просто сливаете себе игру, подрывая дух и мораль своей команды. Ну и с плохим настроением тоже не хочется "дружить", да игра идёт против вас! Поэтому идём дальше =======>



Ну вот с определениями всё понятно , теперь давайте узнаем , как же справляться с дизморалью!











Как же настроить себя перед игрой, так чтобы не поддаваться этому злополучному тильту , и что делать если он всё таки возник!



И так , давайте поэтапно



1) Настройте себя перед самой игрой на морально позитивный лад - понять , что CS это всего лишь игра, а вы сейчас не в финале кого- нибудь крупного турнира мажоров на миллиард баксов! Просто примите тот факт , что плохие вещи , над которыми я не имею контроля, могут и будут происходить : плохие тимейты , про mlg флешки от этих любимых тимейтов , плохой тайминг, читеры и т.д .Вообщем примите это и не относитесь к игре , как к чему-то кординально важному в вашей жизни, ведь это и близко не так!





Но тут может быть косяк, что делать если ты поддался эмоциям и впал в этот злосчастный тильт. Понимаете тильт - это такое состояние , из которого вот так , по щелчку пальца не выйдешь! Да , сон являлся всегда лучшим лекарством от чего - либо, но если ты не хочешь ждать следующего утра ,то твоя задача будет состоять в том , чтобы обмануть свой разум - сделать всё , как будто ты вышел , поспал и с новыми силами и рассудком начал тащить !





Всё , что нужно тебе сделать - это отвлечься на какой - нибудь промежуток времени от компьютера ( который сам посчитаешь нужным) , открой окно на распашку и тупо сделай несколько подходов в виде отжиманий , тем самым выпустив всю накопившуюся злость, научно доказано , что физичиская активность всегда плодотворно влияет на твоё настроение. выделяя множество эндорфинов- гармонов счачтья!



Для закрепления результатов , можешь перекусить каких- нибудь быстрых углеводов с чаёчком и наконец-таки снова сесть за свой "трон"!





Ну и напоследок, обязательно послушайте парочку своих самых любимых треков! Прям вот самых-самых , музыка тоже спаситель , довольно магичеки превращает плохое в хорошее! И всего за каких-то полчаса , выполнив всё выше описанное,в твоей голове происходит некая перезагрузка, и ты с новыми силами и рассудком можешь идти показывать действительно СВОЮ ИГРУ!







Ну а я предлагаю пойти ещё дальше, чтоб не дать тильту возникнуть вовсе , предложив тебе более рациональный подход, а именно :



НЕ СТОИТ ИГРАТЬ В СОЛО ! Позови приятных тебе по общению людей , например друзья!









Согласитесь , ведь лучше общаться с теми кого ты хорошо знаешь ,чем с теми людьми , которые тебе вовсе вновь! С кем будет приятно играть, так это твои друзья!





Ну и конечная - это просто , нужно отрабатывать определённую карту, познав классные позиции, идите дальше!





И на этом у меня ребятки все! Оставляйте отзывы, желаю вам удачных побед , ножей и драгон лоров! И ребят, будьте позитивны!







P.S. Хотите больше полезных техник и советов пишите : "Пили контент!"



















- всё это может подорвать вашу команду на пути к победе, но и так же морально травмировать вас вашу команду , ведь всё-таки- это довольно эмоциональная игра, в которой проверяется ваша. И нужно помнить , что даже проиграв , вы научитесь чему- то новому.Так , давайте для начала разберёмся с определениями этих понятий ( если вы знаете определения слов , то пролистайте до слов :" Ну вот с определениями всё понятно , теперь давайте узнаем , как же справляться с!")Это такие игроки , который своим поведением , даже самим это не замечая, подрывают мораль команды, из-за чего в последствии , игра начинает не лететь у всех- вообщем люди, которые постоянно играя в CS:GO чем-то не довольны, естественно замечая любую ошибку тимейта , но не свою. Порой мне становится жалко наше русское CS:GO комьюнити, потому что в какой - нибудь катке , найдётся такой, кто один будет дизморалить всё игру