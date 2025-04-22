World of Warships - Bonus

The_king
The_king
Gem70
mara shady
mara shady
Gem1,015
palomaaaarmy
palomaaaarmy
Gem1,750
The_king
The_king
Gem244
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem7
mara shady
mara shady
Gem20
xXIts StixzXx
xXIts StixzXx
Gem223
The_king
The_king
Gem70
recibiati
recibiati
Gem12
nithishbilla051
nithishbilla051
Gem24
The_king
The_king
Gem70
The_king
The_king
Gem70
Visionary
Visionary
Gem14
Muhammad Qasim Zahid
Muhammad Qasim Zahid
Gem14
The_king
The_king
Gem7
btitomor
btitomor
Gem49
Camilito Marin
Camilito Marin
Gem7
btitomor
btitomor
Gem35
Rain

Gem1

SystemGamehag: One user received Gem82 from the Rain.
unranked rank iconmara shady: ??
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ?\
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: can anyone tell me every offer (android) which has given the,m gems
novice rank iconhanfred: not every offer pays instantly
novice rank iconhanfred: I think 50000 gems
unranked rank iconsigmaaboy: but my diamonds wont load
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: there is a bar
unranked rank iconsigmaaboy: but how many do i hae to earn
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: then profile
unranked rank iconsigmaaboy: yes
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: click your pfp on top right
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: ok?
unranked rank iconsigmaaboy: how much do you need to earn to go rank up
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: wait 24 hours
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: i earned like 1k
unranked rank iconmnxaxeygpuftpcyrnm: why do my diamands not come
SystemGamehag: 2 users received Gem370 from the Rain.
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: hello
unranked rank iconAbdullah Aldanoglu: free game at https://seruapk.com/
unranked rank iconkirill: всем пр
unranked rank iconАня Бедойя Камачо: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndy R0631: uh?
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World of Warships - Bonus

World of Warships - Bonus

World of Warships - Bonus

Information

Станьте командиром и погрузитесь в мировую военно-морскую историю!


Флот World of Warships насчитывает более 200 кораблей с Первой и Второй мировой войны. Узнайте, какой тип военного корабля вам подходит больше всего, и соберите свой собственный флот. Выберите флаг, под которым хотите плавать. В WoWs вы можете выбрать одну из ведущих военно-морских сил мира. Изучите сильные и слабые стороны каждой национальности, а затем взвесьте возможности игрового процесса. Используйте их в бою, чтобы разработать свою собственную тактику!

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It takes too long for the third task!!!

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very good game

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Last reply: Jan 21, 2022

the game is really great

17 replies

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How does this game compare to naval in War Thunder?

5 replies

Last reply: Dec 25, 2021

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