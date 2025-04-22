World of Warships - Bonus

Флот World of Warships насчитывает более 200 кораблей с Первой и Второй мировой войны. Узнайте, какой тип военного корабля вам подходит больше всего, и соберите свой собственный флот. Выберите флаг, под которым хотите плавать. В WoWs вы можете выбрать одну из ведущих военно-морских сил мира. Изучите сильные и слабые стороны каждой национальности, а затем взвесьте возможности игрового процесса. Используйте их в бою, чтобы разработать свою собственную тактику!
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