World of Warships - Bonus

Станьте командиром и погрузитесь в мировую военно-морскую историю!





Флот World of Warships насчитывает более 200 кораблей с Первой и Второй мировой войны. Узнайте, какой тип военного корабля вам подходит больше всего, и соберите свой собственный флот. Выберите флаг, под которым хотите плавать. В WoWs вы можете выбрать одну из ведущих военно-морских сил мира. Изучите сильные и слабые стороны каждой национальности, а затем взвесьте возможности игрового процесса. Используйте их в бою, чтобы разработать свою собственную тактику!