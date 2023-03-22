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Дождь

Gem311

SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem201 от Дождя.
novice rank iconHell0ItsMe88: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank iconsoki: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconfri243547: привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет
novice rank iconmisael plata: Привет papus
novice rank iconspiderbiter245: привет
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem114 от Дождя.
novice rank iconcronourameshi4: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
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Отклонили 2 раза

topchikgames77 avatar

topchikgames77

March 22, 2023 at 07:40 PM

Я зарегистрировался по ссылке, все награды по ссылке дали на аккаунт, квест выполнил как надо, но они отклоняют, якобы аккаунт не по ссылке зарегистрирован. Что делать?
axror_xurramov avatar

axror_xurramov

March 22, 2023 at 11:01 PM

У меня тоже та же проблема, я выполнил задание на игру Carnage получение 1 лвл а скриншот не приняли. У меня дух упал выполнить другие задание мне кажется тут не честно всё.:thumbsdown:
oitu avatar

oitu

March 23, 2023 at 09:55 PM

У меня тоже отклонили 2 раза(

topchikgames77 avatar

topchikgames77

March 28, 2023 at 08:47 AM

Такое ощущение, что они даже не проверяют скриншоты и ровно по истечению суток отклоняют квест по выдуманной причине, что как будто аккаунт не по ссылке зарегистрирован. Причём только когда я написал в поддержку, мне наконец-то приняли первый квест, только второй квест принимать не хотят всё по той же выдуманной причине, хотя это вообще не логично. Аккаунт всё тот же, я его не менял и отклонять второй квест по той же причине просто тупо! Вот с War Thunder такого не было, квсеты быстро принимались, за 15 минут и не один квест не отклоняли, а здесь уже несколько дней одно и то же
skyWHYbuster avatar

skyWHYbuster

March 28, 2023 at 01:49 PM

Ну тебе хотя бы что то сделали, а я игру успел пройти и все еще первый квест жду

Queen_Aize0 avatar

Queen_Aize0

June 10, 2023 at 04:29 PM

короче обратись к мисти опиши проблему и потом отправь заново она приянла мою таким способом
warvamp avatar

warvamp

July 6, 2023 at 12:52 PM

как вообще дела?
eto4ne4chetire avatar

eto4ne4chetire

August 1, 2023 at 06:35 PM

сайт не принимает png формат, нужен jpeg. посмотри в инете как изменить
vorobyev_tema avatar

vorobyev_tema

August 8, 2023 at 11:52 AM

что за нафиг у вас творится . просто сделай ник такой же как и в gamehag и все . считай что квест примут . ну и ещё просто поменять ник стоит бешеных денег
kitkat13 avatar

kitkat13

October 26, 2024 at 08:46 PM

Где написано, что ник в игре должен совпадать с ником Gamehag? Почему этот главный пункт правил нигде не указан? А если такой ник уже занят, что делать? Регистрация вроде по их реф ссылке идет, и они это могут видеть, но принимать скриншот с другим ником не хотят. И как связаться с живой техподдержкой? В Misty просто набор ответов.
FroGGPRO avatar

FroGGPRO

October 29, 2024 at 07:14 PM

Проверьте что ник совпадает как на gamehag, а также поставьте в игре английский язык. У меня одобрили квест. Если в игре ник уже занят, попробуйте его немного "подделать", допустим букву O заменить на 0.
FroGGPRO avatar

FroGGPRO

November 3, 2024 at 03:32 PM

Если отклонили по причине что то пошло не так, то сделайте еще победу и скиньте снова. Мне приняли последний квест за 14 боев, хотя я сделал 15

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