topchikgames77

Такое ощущение, что они даже не проверяют скриншоты и ровно по истечению суток отклоняют квест по выдуманной причине, что как будто аккаунт не по ссылке зарегистрирован. Причём только когда я написал в поддержку, мне наконец-то приняли первый квест, только второй квест принимать не хотят всё по той же выдуманной причине, хотя это вообще не логично. Аккаунт всё тот же, я его не менял и отклонять второй квест по той же причине просто тупо! Вот с War Thunder такого не было, квсеты быстро принимались, за 15 минут и не один квест не отклоняли, а здесь уже несколько дней одно и то же