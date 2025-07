Hello Dimaverem1, our IT is currently working on resolving this issue. Please be patient!;) вот ответ от техподдрежки

Exe14890

Вот что мне ответили: "Hi, please try changing the language to English at the top right corner of the page and then try to upload the screenshot again;)". Я сменил язык на английский :flag_gb: и у меня получилось загрузить)