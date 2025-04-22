Станьте командиром и погрузитесь в мировую военно-морскую историю!









Флот World of Warships насчитывает более 200 кораблей, начиная с Первой и Второй мировых войн. Узнайте, какой тип корабля вам больше всего подходит, и соберите свой собственный флот.





Выберите флаг, под которым хотите плавать. В WoWs вы можете выбрать из ведущих военно-морских сил в мире. Изучите сильные и слабые стороны каждой национальности, а затем взвесьте возможности геймплея. Используйте их в бою, чтобы разработать свою собственную тактику!





Морские сражения происходят среди уникальных ландшафтов в разных местах по всему миру: от берегов Латинской Америки до северных вод и не только. Игра включает в себя несколько десятков игровых карт, каждая из которых требует уникальной игровой тактики.





Присоединяйтесь к команде и вступайте в сражения против ботов или реальных игроков. Вы также можете пригласить своих друзей и создать свой собственный непобедимый отряд!





В море всегда много возможностей для героических поступков и достижений. Покажите чего Вы стоите! За каждое сражение вы можете получать героические награды и ценные игровые товары. Каждый бой будет развивать ваш сервисный рекорд. Начни свою военно-морскую карьеру сейчас!