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Дождь

Gem276

SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
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novice rank iconMohamed: Привет
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Назад к форуму World of Warships

Что лучше: World of Warships или War Thunder?

_Gladiator_ avatar

_Gladiator_

August 4, 2019 at 07:15 PM

Какая игра лучше?
MistGo avatar

MistGo

August 4, 2019 at 07:55 PM

Хз, мне лично War Thunder, но каждому своё нравится.
dmn666 avatar

dmn666

August 4, 2019 at 07:58 PM

больше : World of Warships чем War Thunder
Super_Omega_19 avatar

Super_Omega_19

August 4, 2019 at 08:08 PM

если сравневать две эти игры то они обе крутые но ели менно сражение караблей то World of Warships
grey_fox1 avatar

grey_fox1

August 4, 2019 at 08:37 PM

War thunder Более разнообразен а World of Warships быстро приедается

Milana929 avatar

Milana929

August 4, 2019 at 10:25 PM

мне лично War Thunder
Milana929 avatar

Milana929

August 4, 2019 at 10:25 PM

War thunder Более разнообразен а World of Warships быстро приедается
ItsMeDoctor avatar

ItsMeDoctor

August 4, 2019 at 11:16 PM

ну незнаю каждому своё

b0max avatar

b0max

August 5, 2019 at 12:38 PM

Однозначно обе хороши! Чтоб не приедались можно чередовать.
shepulka avatar

shepulka

August 14, 2019 at 12:10 AM

Есть пробитие
Terkin avatar

Terkin

August 14, 2019 at 11:32 AM

Рекошет
BoRoDa431 avatar

BoRoDa431

August 19, 2019 at 06:38 PM

Wow за атмосферу Реальных кораблей)
BoRoDa431 avatar

BoRoDa431

August 19, 2019 at 06:39 PM

а war thunder там все по игрушному
User2823 avatar

User2823

August 20, 2019 at 02:56 PM

Бери то што тебе по вкусу хочеш играть за танки самолети и некотри ка тера и корабли вар тандер корабли по мне более усконаправлени
Vall avatar

Vall

August 20, 2019 at 07:38 PM

В обоих играх есть свои плюсы и минусы, но мне по душе все-таки War thunder
DragonDiablo avatar

DragonDiablo

August 21, 2019 at 12:06 AM

War thunder лучше и оптимизирована хорошо
IVAN64rus64 avatar

IVAN64rus64

August 21, 2019 at 01:02 PM

ну танки в стиле кораблей ну вар тандер лучше

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