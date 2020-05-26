Как узнать какой у тебя уровень аккаунта в World of Warships
Я лично тоже думал, как выполнить эту задачу, на самом деле просто сфотографируй как у тебя в порту есть корабль 5 уровня, мне защитало выполнение.
Не так неработает 5 уравень ета новыйе значки
нету понятия как уровень акка
всё так,токо не проверяют,у меня спец предложение +40% на премию,а не хотят проверять.АДМИНЫ сделайте чтоб 2 задание видно было когда отправишь на рассмотрение скрин.
нету понятия как уровень акка
Не так неработает 5 уравень ета новыйе значки
Как узнать какой у тебя уровень аккаунта в World of Warships