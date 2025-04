Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac - бесплатная стратегическая RPG-игра для мобильных телефонов, в которой вы собираете множество уникальных чемпионов! Присоеденяйся к великолепной истории в уникальной, популярной игре, созданной Масами Курумада! Соберите всех героев, которыми вы можете наслаждаться в полностью обновленных 3D моделях. Путешествуйте по захватывающим дух землям и получайте удовольствие от оригинальной музыкой, созданной для аниме-сериала о рыцарях Зодиака! Примите участие в эпических битвах и приготовьтесь к часам веселья! Не ждите больше и играйте в Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac уже сегодня!