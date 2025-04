Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac è un gioco di strategia RPG per cellulare, nel quale collezioni eroi!

Scopri la fantastica storia di questo unico e conosciuto gioco, creato da Masamiego Kurumade! Collezione tutti gli eroi, che puoi ammirare ora nei nuovi modelli 3D. Attraversa il mondo mozzafiato e goditi la musica originale, che inizialmente era stata creata per la serie anima del Cavaliere dello Zodiaco! Prendi parte all'epica battaglia e preparati a passare molte ore di pure divertimento!

Non aspettare e gioca a Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac ancora oggi!