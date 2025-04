Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac est un jeu de stratégie RPG gratuit disponible pour les appareils mobiles où vous collectionnez les héros extraordinaires !





Vivez une magnifique aventure avec ce jeu populaire, créé originalement par Masami Kurumada ! Attrapez tous les héros en les modèles 3D que vous pouvez maintenant admirer. Explorez ce monde magique et profitez de la musique originale de la série Les Chevaliers du Zodiaque ! Participez aux batailles épiques et préparez-vous pour des heures d’amusement !





N’attendez plus et jouez à Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac aujourd’hui !