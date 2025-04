Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac ist eine kostenlose Rollenspielstrategie für Handys, in dem du viele einzigartige Helden sammelst!

Erlebe eine tolle Geschichte in diesem einzigartigen und bekannten Spiel, das von Masami Kurumada geschafft wurde! Sammle alle Helden, die du jetzt völlig in den verbesserten 3D- Modelle bewundern kannst. Durchwandere die atemberaubenden Lande und freue dich über die originelle Musik, die ursprünglich für eine Anime-Serie über die Ritter vom Tierkreis geschafft wurde! Nimm an den epischen Schlachten teil und bereite dich auf eine große Menge der Stunden von Spaß vor!

Warte länger nicht und zocke Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac schon heute!