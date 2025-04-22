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Runes of Magic

Runes of Magic

Runes of Magic

Information

Runes of Magic - игра, созданная тайваньской студией Runewalker, являющейся одним из самых сильных игроков на сцене бесплатных MMO. Это отличный выбор для игроков, которые ищут незабываемые впечатления и скучают от бессмысленных боев, поскольку игра регулярно обновляется и расширяется. Вся вселенная постоянно меняется, так как издатель слушает игроков и улучшает свой продукт всё новыми вещами. Благодаря этому RoM имеет сильную позицию среди продвинутых игр этого типа, предлагая много удовольствия в своем обширном мире фантазий, как для поклонников PvE (рейдов), так и для тех, кто любит PvP (андеграунды). Интересной идеей является система репутации, которая изменяется вместе с атаками, которые проводим против других членов сообщества. Когда наша репутация падает до крайне низкого уровня, нас даже атакуют охранники и NPC. Когда она растёт, наше здоровье также увеличивается. Тем не менее, презрение имеет некоторые преимущества, такие как добавление бонуса к нашему урону атаки.
Очень приличное количество квестов (дизайнеры заявили, что их больше 2 500) эффективно упреждает скуку. Тем более, что их типы разнообразны. Помимо задании, в которых мы должны убивать монстров, мы также можем встретит тип, где надо вести переговоры или собирать различные предметы, без необходимости сражения. Заказ поддерживается досками объявлений и аукционными домами, являющимися торговым местом для игроков со всех серверов. Что отличает Runes of Magic от других MMO-игр, безусловно, возможность иметь два разных класса. Хотя не слишком много игроков используют этот вариант, развитие нашего персонажа на двух разных путях может дать нам некоторые бонусы. Маг, сражающийся мечом, автоматически не проиграет рукопашный бой, а воин с луком получает способности, которые могут стать полезными в дальнем бою. Другим интересным решением является жилищная система, которая помимо того, выглядит красиво (как и во многих других играх), позже становится идеальной областью обработки и обеспечивает значительно более легкое обновление оборудования. Как и во многих других играх F2P, у RoM есть микро-платежи, однако система сбалансирована таким образом, что не надо тратить реальные деньги и чувствовать справляться хуже, чем те, кто это делает. Хорошо иметь бриллианты, но мы можем жить и без них.

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they can help someone

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anyone playing this game

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Anyone still playin?

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I SEE VERY INTERESTING A LOT OF INFORMATION

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