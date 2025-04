Runes of Magic ist ein vom taiwanischen Studio Runewalker herausgegebenes Spiel, das eine der stärksten Produktion im Angebot von MMO Spielen ist. Runes of Magic wird ständig entwickelt und upgradet, deswegen ist es ein richtiger Vorschlag für Spieler, die immer noch nach unvergesslichen Eindrücken suchen und keine Langeweile mögen. Das ganze Universum verändert sich sehr oft dank der Förderung des Verlegers, der immer mit Neuerungen auf Bitten der Community antwortet. Unter anderem deswegen befindet sich RoM zwischen anderen fortgeschrittenen Produktionen dieser Art und bietet das Spaß sowohl für Fans von PvE (Wettfahrten) als auch von PvP (Untergrund) in einem großen Fantasy-Universum. Eine interessante Idee ist ein Ruf-System, das sich zusammen mit Angriffen auf andere Mitglieder von der Community verändert. Wenn unser Ruf erreicht dramatisch niedriges Level, beginnen uns sogar Wächter und NPCs anzugreifen, aber wenn der Ruf wächst, bekommen wir Lebenspunkte. Die schlechte Reputation hat jedoch ihre Vorteile - gewinnen wir einen Bonus, der unsere Kraft von Schäden verbessert. Die anständige Menge von Quests (Autoren stellen sicher, dass es mehr als 2500 gibt) lässt uns nicht langweilen. Die Aufgaben sind abwechslungsreich, außer der Tötung von Ungeheuern werden wir ab und zu etwas verhandeln, einige Gegenstände ohne Kampf sammeln. Ein schwarzes Brett und das Auktionshaus (wo der Handel zwischen Spielern auf allen Servern stattfindet) erleichtern die Nutzung und Organisation. Andere Besonderheit dieses Spieles ist die Möglichkeit, deinen Helden in zwei Klassen zu entwickeln, was uns zusätzliche Bonusse bietet. Der Magier mit Schwert hat noch große Chancen während des Kampfes, genauso wie der Krieger mit Bogen. Außerdem ermöglicht uns das Spiel, ein eigenes Haus zu haben, das nicht nur ist und schön aussieht (wie in anderen uns bekannten Spielen), aber auch den Raum zum Crafting gibt. Wie das in F2P Spielen ist, befinden sich in RoM auch Mikrozahlungen, jedoch sind sie so ausgeglichen, dass es keine Notwendigkeit gibt, um sie zu benutzen. Es ist toll, die Diamanten zu haben, aber geht es auch ohne sie.