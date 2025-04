Runes of Magic est un jeu créé par un studio taïwanais RuneWalker, étant un des produits les plus féroces parmi toute l’offre des jeux MMO. C’est une création parfaite pour tous les joueurs qui sont à la recherche d’une aventure inoubliable et ayant marre des bagarres sans aucun sens, vu qu’elle est constamment mise à jour et développée par ses créateurs. L’univers ne cesse pas de changer grâce à une grande contribution de la communauté par rapport aux changements faits par les développeurs. C’est entre autre grâce à ce fait que RoM est parmi les produits les plus avancés dans son genre, en nous proposant un divertissement dans l’immense univers de fantasy aussi bien si on est fan du PvE (raids) que du PvP. Une solution intéressante est le système de réputation, qui change à chaque attaque commis contre un autre membre de la communauté. Au moment où notre réputation est radicalement réduite, les gardes et les NPC vont nous attaquer. Quand elle augmente, notre vitalité augmente aussi. La mauvaise réputation peut par contre avoir des avantages, comme une augmentation des points d’attaque. Un nombre très convenable des quêtes (les créateurs disent qu’il y en plus de 2 500) nous défendent efficacement contre l’ennui, d’autant que leur genre est diversifié. A part des quêtes faites pour tuer des monstres, il y a aussi celles où on devrait négocier ou ramasser des items sans la nécessité de rentrer en combat. L’ordre est maintenu grâce à des tableaux d’affichage et maisons de vente, étant un endroit des échanges avec les joueurs des différents serveurs. Ce qui fait de Runes of Magic un jeu différent parmi les autres MMO et sans doute le système des bi-classes dans le développement de notre personnage. Même si cette option n’est pas utilisée par tout le monde, la possibilité de formation du personnage d’une autre façon nous offre des bonuses supplémentaires. Un mage peut enfin se battre en mêlée avec une épée et un guerrier acquérir des compétences pour pouvoir se battre à distance. Une autre solution intéressante est la possibilité d’avoir sa propre maison qui â part d’exister de bien se présenter (comme dans beaucoup des jeux); dont les étapes ultérieures elle devient un excellente place pour crafting, en nous facilitant d’une manière considérable l’amélioration de l’équipement. Comme c’est le cas dans les jeux F2P, RoM contient des micro-paiements. Cependant, ce système est bien équilibré et fait de sorte que quelqu’un qui ne veut pas dépenser de l’argent puisse se débrouiller sans se sentir moins bon. C’est bien d’avoir des diamants, mais ce n’est pas indispensable.