Runes of Magic é um jogo criado pelo estúdio taiwanês Runewalker, sendo um dos mais fortes títulos da oferta de jogos gratuitos MMO. É uma grande opção para jogadores que procuram os inesquesíveis sensações e que estão aborrecidos com lutas sem sentido, já que o jogo se atualiza e ampla continuadamente.

O universo completo está em constante mudança, já que os programadores mantenham-se atualizados com opiniões do seu público. Entre outras razões, RoM encontra-se entre as produções mais avançadas deste tipo, propondo muita diversão num extenso mundo de fantasia, tanto para os fãs do modo PvE (Player versus Environment, incursões) como para os amantes do modo PvP (Player versus Player, undergrounds). Uma ideia interessante é o sistema de reputação, que muda com os ataques que lideramos contra os outros membros da comunidade. Quando nossa reputação cai até um nível dramaticamente baixo, somos atacados pelos guardas e NPCs (Personagens Não Jogáveis, PNJs). Quando esta cresce, nossa saúde também aumenta. Ser infame tem, no entanto, algumas vantagens, como adicionar um bónus a nosso dano de ataque.

O jog possui uma quantidade muito decente de missões (os desenhadores dizeram que são mais de 2.500) que efetivamente mantém o jogador longe do aborrecimento. Especialmente, devido a que seus tipos estão muito diversificados. Além das missões, em que tens que matar os monstros, também podemos ver aqueles que estão a negociar ou recolher os diferentes tipos de objetos, sem necessidade de lutar. A ordem destaca-se por quadros de avisos e casas de leilões, sendo um lugar de negociação para jogadores de todos os servidores. O que faz Runes of Magic diferente dos outros jogos MMO é definitivamente a possibilidade de ter os classes diferentes. Apesar de que não muito jogadores utilizam esta opção, o desenvolvimento da nossa personagem em duas trajectórias diferentes pode proporcionar-nos alguns benefícios.

O mago lutando com uma espada não vai perder automaticamente num combate corpo a corpo e um guerreiro com um arco vai obter as habilidades que ao final vão fazer melhorar o combate a distância o máximo possível. Outra interessante solução é um sistema de vivenda que apesar do fato que existe e e parece bom (ao igual que nos muitos outros jogos), se converte mais tarde numa área de elaboração ideal e assegura uma modernização do equipamento muito mais fácil. Ao igual que nos muitos outros jogos F2F, RoM tem alguns micro-pagamentos. O sistema, no entanto, está equilibrado de tão forma, que ninguém tem que gastar dinheiro real e sentir-se pior por isso. É bom ter os diamantes, mas podemos viver sem eles.