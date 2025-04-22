Пpоложи колею на пути к своей собственной железной империи!
Rail Nation - это браузерная стратегическая игра от студии Bright Future, которая позволяет игрокам стать одним из железнодорожных магнатов. Будучи президентом небольшой компании в Северной Америке, начнём развивать наш бизнес, чтобы в конечном итоге стать транспортным гигантом. Однако мы не единственные с такими амбициями - вокруг нас растёт масса других конкурентоспособных компаний.
Основная цель нашего поезда - транспортировать товары между городами, поэтому очень важно развивать наши маршруты и умело создавать расписания.
Для этого можем использовать новые технологии и наши станции, а скорость поездов можно протестировать через многочисленные гонки.
Сбалансированная система микроплатежей действительно является огромным плюсом этой игры, поскольку она позволяет нам наслаждаться совершенно бесплатным геймплеем.
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