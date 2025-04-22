Пpоложи колею на пути к своей собственной железной империи!



Rail Nation - это браузерная стратегическая игра от студии Bright Future, которая позволяет игрокам стать одним из железнодорожных магнатов. Будучи президентом небольшой компании в Северной Америке, начнём развивать наш бизнес, чтобы в конечном итоге стать транспортным гигантом. Однако мы не единственные с такими амбициями - вокруг нас растёт масса других конкурентоспособных компаний.



Основная цель нашего поезда - транспортировать товары между городами, поэтому очень важно развивать наши маршруты и умело создавать расписания.



Для этого можем использовать новые технологии и наши станции, а скорость поездов можно протестировать через многочисленные гонки.



Сбалансированная система микроплатежей действительно является огромным плюсом этой игры, поскольку она позволяет нам наслаждаться совершенно бесплатным геймплеем.