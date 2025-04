Coloca as linhas férreas no caminho a teu próprio império ferroviário!



Rail Nation é um jogo de estratégia de navegador que vem do estúdio Bright Future, que permite aos jogadores converter-se um magnata ferroviário.



Como presidente duma pequena empresa em América do Norte, desenvolvemos os nossos próprios negócios para finalmente converter-nos num gigante do transporte. No entanto, não somos os únicos com tais ambições. Existe uma massa das outras empresas competitivas, expandindo-se ao nosso redor.



O principal objetivo de nosso comboio é o transporte de bens entre as cidades, por isso é extremamente importante desenvolver as nossas linhas férreas e organizar hábilmente os horários.



Quanto ao nosso incremento de rendimento, podemos aproveitá-lo com o desenvolvimenteo das nossas tecnologias e nossas próprias estações, enquanto a velocidade dos nossos comboios pode ser provada através das numerosas corridas.



Um equilibrado sistema de micropagamentos é uma grande vantagem para este jogo, permitindo-nos desfrutar dum jogo totalmente gratuito.