Costruisci le linee ferroriarie che ti porteranno al tuo proprio impero ferroviario! Rail nation è un browser game di strategia creato dalla compagnia Bright Future che permette ai suoi giocatori a diventare colossi della ferrovia. In quanto un capo di una piccola azienda nell'America del Nord, cominciamo l'attività produttiva dal niente per poi diventare un gigante dei trasporti. Tuttavia, non siamo solo noi a desiderarlo. Intorno a noi ci sono tante altre imprese concorrenti. Il compito principale dei nostri treni è quello di trasportare le merci da una città all'altra, per questo è molto importante ampliare la tua rete ferroviaria e programmare gli orari per garantire la massima efficacia possibile. Per aumentare le nostre entrate è anche molto utile sviluppare le tecnologie e costruire sempre più proprie stazioni. Per lo più, puoi controllare la velocità dei tuoi treni prendendo parte a numerose gare. Un'altro punto di forza di questo gioco è un sistema di micropagamenti equilibrato che ci permette a godere di un gameplay assolutamente gratis.