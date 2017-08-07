Rail Nation

GemЗарабатывать

Osman Başpınar
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Osman Başpınar
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Baron Adrea
Baron Adrea
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Дождь

Gem52

novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
novice rank iconLovegamehag: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMohamed: Привет
scholar rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem112 от Дождя.
novice rank iconmtc: AA
novice rank iconBramskott: привет
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Rail Nation

Сергей_Власов avatar

Сергей_Власов

August 7, 2017 at 05:55 PM

Могу я спросить как заработать эти приславутые камни душ если скриншёты с выпониным заданием не принимают, уже 4 раз отсылаю а толку ноль!
Сергей_Власов avatar

Сергей_Власов

August 8, 2017 at 08:45 PM

По КД уже отсылаю скриншёты, откланят суки и всё!
Сергей_Власов avatar

Сергей_Власов

August 9, 2017 at 03:50 AM

Дневник день 7.
Играю уже Rail Nation уже 7 день но задания у меня так и не принемают, буду надеится на лучшее но тучи сгущятся всё гуще и гуще, мой пердак горит и белые ходаки надвегатся, все пути к отстулению отрезаны...
К счастью дверь крепко заперта на засов и еды хватит ещё на пару дней, надеюсь я смогу что-то придумать за это время.
soc_rat avatar

soc_rat

August 12, 2017 at 12:54 PM

Как сделать задание, почему скриншоты отклоняют?
Сергей_Власов avatar

Сергей_Власов

August 12, 2017 at 04:46 PM

Не как везде отклоняют!
sergeyvlasov avatar

sergeyvlasov

August 16, 2017 at 12:16 AM

Аккаут заблокировали потоэтому создал новый.
Хочу рассказать вам о данном с виду при приятном, его система вроде бы понятна, выполняешь задания и получаешь за них камни душ.Камни душ это вроде местной валюты за которую можно обменять на призы. Вы дочитали до того места в котором вам кажется что хвалю данный сайт но это не так. Дело в том за выполнения этих заданий, которых я выполнял больше чем 10 штук так и не смог получить не одного камня душ, а после моих жалоб и комментариев на подлог и мошенничество мой аккаунт был заблокирован а все комментарии удалены пришлось создать новый чтобы всех предупредить.
Slavandiya avatar

Slavandiya

March 1, 2019 at 03:09 PM

что за игра
atonioo avatar

atonioo

March 15, 2019 at 05:11 PM

Хммммм
MilkaBMW2 avatar

MilkaBMW2

March 29, 2019 at 09:46 PM

Привет
_22728 avatar

_22728

May 14, 2019 at 08:39 PM

ПРИВЕТ

Max_bro251 avatar

Max_bro251

May 20, 2019 at 07:22 PM

папщырашладллаоаоаоаааааа
DroArt avatar

DroArt

August 14, 2019 at 05:57 PM

Пгппошот

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