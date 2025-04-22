Лига Легенд - это игра, которую не нужно никому представлять. Этот гигант MMO на данный момент является одной из самых популярных игр, если не самой популярной онлайн-игрой. Все основано на модели MOBA (многопользовательская онлайн-битва), которая является поджанром стратегий в реальном времени. Кроме того, сам термин был создан компанией Riot Games, специально для LoL.

У League of Legends есть несколько различных режимов игры, в которых мы играем как чемпионы с уникальными способностями. Мы можем выбирать среди целого ряда персонажей. Каждый из них характеризуется историей с расширенной биографией. Возможно, у самой Лиги Легенд столько же противников, сколько и у сторонников, но мы должны признать одно - игра чрезвычайно захватывающая во всех аспектах.