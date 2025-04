League of Legends è il gioco che non deve essere presentato a nessuno. Questo ben conosciuto gioco MMO è, per ora, uno dei giochi più popolari, se non il più popolare gioco online. Tutto è basato sul modello MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), che è un sottogenere di giochi di strategia in tempo reale. Inoltre, il termine stesso è stato creato dalla Riot Games Company, in particolare per LoL.

League of Legends ha diverse modalità di gioco, in cui stiamo giocando come campioni con abilità uniche. Possiamo scegliere tra un'intera gamma di personaggi. Ognuno di loro ha una biografia estesa.

Forse League of Legends ha tanti seguci quanti oppositori, ma dobbiamo ammettere una cosa: è estremamente avvincente in ogni aspetto.