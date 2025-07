Community molto tossica, non solo in comp ma anche in partita rapida

AlexKis secondo voi è possibile risolvere il problema della community di lol?

Djego1102d secondo me no

Samuls02_ Dipende come si svolgerà la situazione

simoney99 Se trovi un buon gruppo di amici con cui giocare puoi migliorare la situazione ;D



VicMessi1006 infatti, se giochi in compagnia non c'è problema

ggiulsx Hey,basta reportarli a fine partita

Christyleee dicono che il nuovo sistema di report la situazione migliorerà...io finora non ho visto miglioramenti staremo a vedere xD





PadrePucci La community di LoL è molto tossica, soprattutto a causa degli Yasuo mains... Sto scherzando xD. Comunque basterebbero delle sanzioni un po' più pesanti o mirate per risolvere questi problemi.



JustSaturn In teoria adesso hanno tolto il ban come sanzione per offese. Semplicemente ti mettono in una "low priority queue"

fenfen la community di lol andra' solo a peggiorare onestamente

0mbrA1234 Nelle draft la tossicità è alle stelle xD, gente che ti banna il campione, vuole la tua lane...

jumotto poi se vai nelle ranked e piazzi male un ward ti distruggono la vita

Siletssey Hahahah

JackM111 solitamente trovo persone molto simpatiche anche tra i nemici

ILBuon sono d'accordo sempre stato cosi

pierinooooo io trovo sempre molta gente tranquilla quindi l’unico consiglio che posso darti è giocare con amici

EMANUEL0987612 ahhahahahahahahahahahah

VWHITEX@ pur essendo italiano, purtroppo devo ammettere che i peggiori sono i giocatori italiani; cercheranno sempre di irritarti, insultarti o peggio. :slight_frown:

BENITOINFRADITO la community è la più tossica che abbia mai visto

lorispretto ciao raga scrivo per prendere xp scusate il disturbp

Nekucciola La community di lol rimarrà sempre na...melma uwu

vladi_kroytoru concordo con tutti voi

GenshinImapctSwitch La community di lol rimarrà sempre na...melma

delyukka da tutte le parti le comunity sono tossiche non solo su lol