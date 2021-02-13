Всем привет! Ребята, кто уже играл в мобильный LoL? Как она вам? Какие отличия от ПК версии? Стоит ли играть?
игра хорошая но дота лучше и дота 2 топ
Инра норм, отличие в том что игроки в wild rift именно безранговыз глупые и просто овощи и после этого невозможно играть, хорошие ивенты но боевой пропуск ужасный ведь он за донат и награды там плохие
Игра хорошая, но проблема с игроками которые плохо думают и с донатом в виде боевого пропуска, но это маленькие минусы
управление не очень и тиммейт тоже не очень