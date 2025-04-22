Iron Sky это космический симулятор с элементами стратегии. Игра была издана польской студией Reality Pump Милослава Дымки. Сюжет основан на фантастическом фильме с таким же названием.













Точно так же как и в фильме, нацисты хотят закончить то, что начали во время второй мировой войны. Долго скрываясь на луне, они планируют вторжение. Наше задание — помешать им воплотить их план и победить противника. Мы будем отыгрывать роль предводителя оборонительных сил земли. Поэтому мы несём ответственность за уничтожение нацисткой базы на нашей планете. Стратегия в данной игре так же важна, как ловкость и смекалка. С помощью мини-карты мы можем отследить передвижение отрядов противника и наших союзников. Часть связанная со смекалкой представлена управление кораблём и обнаружением врагов. Со временем нам будет открыт доступ к более мощным кораблям. Так же нам доступен широкий арсенал оружия и дополнительного оборудования. Во время игры кроме основной кампании нам будет доступен ряд дополнительных миссий. Мы можем решить в каком порядке и каким образом их выполнять. Во время кат-сцен мы видим настоящих актёров известных по фильму «Железное Небо». Саундрек взят из оригинального фильма, а игровой движок Reality Pump очень реалистично показывает все корабли.













Начни играть как можно быстрее и спаси нашу планету!