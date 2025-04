Iron Sky è un simulatore spaziale con elementi di un gioco di strategia. Il gioco è stato rilasciato dallo studio polacco Reality Pump di Mirosław Dymka. La trama del gioco è basata su un film di fantascienza con lo stesso nome. Proprio come nel film, i nazisti vogliono finire quello che hanno iniziato durante la seconda guerra mondiale. I nazisti, dopo anni passati nascosti sulla luna, stanno pianificando un'invasione del nostro pianeta. Il nostro compito è bloccare i loro piani insidiosi e sconfiggere l'avversario. Per fare questo, entriamo nel personaggio di capo delle forze di difesa della Terra. Proprio noi siamo responsabili della distruzione della principale base nazista sul nostro pianeta. Sia la strategia che la destrezza sono importanti in questo gioco. Usando la mini mappa, possiamo osservare le unità nemiche in movimento e le posizioni dei nostri alleati. La parte arcade consiste nel guidare efficacemente della nave spaziale e nell'eliminazione dei nemici. Nel corso del tempo, otteniamo l'accesso a veicoli spaziali sempre più avanzati. Abbiamo anche numerose armi e attrezzature aggiuntive a nostra disposizione. Durante il gioco, oltre alla campagna principale, riceviamo una serie di missioni da compiere. Possiamo decidere in quale ordine e come seguirli. Durante gli interludi cinematografici possiamo vedere i veri attori conosciuti da Iron Sky. Anche la colonna sonora del gioco si riferisce alla musica del film e un motore orginale costruito da Reality Pump riproduce tutti i veicoli spaziali in modo molto realistico.

Unisciti al gioco al più presto e salva il nostro pianeta!