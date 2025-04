Iron Sky to symulator kosmosu z elementami gry strategicznej. Gra została wydana przez polskie studio Reality Pump Mirosława Dymki. Fabuła gry opiera się na filmie science-fiction o tej samej nazwie. Podobnie jak w filmie, naziści chcą skończyć to, co zaczęli podczas II wojny światowej. Po latach spędzonych na ukrywaniu się na Księżycu planują inwazję. Naszym zadaniem jest powstrzymać ich podstępne plany i pokonać przeciwnika. W tym celu odgrywamy rolę przywódcy ziemskich sił obronnych. To my jesteśmy odpowiedzialni za zniszczenie głównej bazy nazistowskiej na naszej planecie. Zarówno strategia jak i zręczność są ważne w tej grze. Za pomocą mini mapy możemy obserwować ruchome jednostki wroga i pozycje naszych sojuszników. Część zręcznościowa składa się ze sprawnego sterowania pojazdem i eliminowania wrogów. Z czasem uzyskujemy dostęp do coraz bardziej zaawansowanych statków. Mamy również do dyspozycji wiele broni i dodatkowego sprzętu. Podczas gry, oprócz głównej kampanii, otrzymujemy szereg misji do wykonania. Możemy zdecydować, w jakiej kolejności i jak je wykonywać. Podczas interludiów filmowych widzimy prawdziwych aktorów znanych z Iron Sky. Również ścieżka dźwiękowa w grze odnosi się do muzyki z filmu, a oryginalny silnik Reality Pump bardzo realistycznie odtwarza wszystkie statki.

Dołącz do gry jak najszybciej i ocal naszą planetę!