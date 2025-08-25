Iron Skyは、戦略ゲームの要素を持つスペースシミュレータです。ゲームはMirosławDymkaのPolish Reality Pumpスタジオによってリリースされました。ゲームの構想は、同じ名前のSF映画に基づいています。映画のように、ナチスは第二次世界大戦中に始まったことを終わらせたいと思っています。月に隠れて何年も過ごした後、彼らは私たちの惑星の侵略を計画しています。私たちの仕事は、彼らの狡猾な計画を止め、相手を倒すことです。そうするために、私たちは地球防衛軍の頭の役を演じます。私たちは地球上のナチス基地の破壊を担当しています。このゲームでは戦略と機敏さが重要です。ミニマップを使用して、移動する敵のユニットと味方の位置を観測することができます。アーケードパートは、船の効率的な操舵と敵の排除で構成されています。時間が経つにつれ、ますます高度な船にアクセスできます。数々の武器や追加装備が用意されています。ゲーム中、主なキャンペーンに加えて、私たちはクリアすべきいくつかのミッションを受けます。そして、どの順序でどのように従うかを決めることができます。映画の中でIron Skyで知られている実在の俳優を見ることができます。また、ゲームのサウンドトラックは、映画からの音楽と、現実的にすべての船を再現するオリジナルのリアリティポンプエンジンを使用しています。

ゲームに参加して地球を救いましょう！