Начни свое эпическое путешествие сегодня в Hunter X Online, новой бесплатной MMORPG для игр, основанной на одном из самых популярных шуунов всех времен - Hunter x Hunter.



Вспомни историю Gon Freecss самостоятельно и найди любимых персонажей манги, чтобы создать свою команду. Заверши квесты и получи вознаграждение, сражаясь с врагами в пошаговом бою, в котором можешь рассчитывать не только на свою силу, но также (и в основном) на Твоё тактическое мышление. Наслаждайся красивой графикой и фоном среди 3D-подобных моделей NPC и климатической музыки!

Обновляй своего персонажа разными способами, чтобы стать самым сильным героем и победить своих врагов в PvP. Поднимись по лестнице рангов и покажи им свою силу! Победи глобальных лидеров силами своей гильдией изаставь их гордиться тем, что вы в одной команде.



Присоединяйся к Hunter x Online уже сегодня!

