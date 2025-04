Commencez votre aventure épique dans Hunter X Online, un nouveau jeu MMORPG gratuit par navigateur basé sur un des shounens les plus populaires de tous les temps - Hunter x Hunter.

Revivez l'histoire de Gon Freecs par vous-même et retrouvez vos personnages préférés avec lesquels vous complétérez votre équipe. Finissez des quêtes et obtenez des récompenses en combattans vos ennemis dans un combat tour par tour où ce n'est pas seulement la force qui compte, mais aussi (et principalement) votre esprit tactique. Prenez plaisir du graphisme et des paysages stupéfiants avec des modèles des NPC et joueurs 3D et une musique qui fait vraiment l'ambiance.

Améliorez votre personnage de différentes façon pour devenir le plus puissant parmi les héros et convaincre vos ennemis en PvP. Montez dans l'échelle de classement et montrez-leur votre pouvoir ! Battez-vous contre des Boss avec votre guilde et rendez-la fière de vous avoir dans ses rangs.

Rejoignez Hunter x Online aujourd'hui !