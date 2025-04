Começa a tua épica viagem hoje em Hunter X Online, um novo jogo de navegador gratuito MMORPG, baseado num dos shouynes mais populares de todos os tempos - Hunter x Hunter.



Revive a história de Gon Freecssa por tua conta e encontra tuas personagens de manga favorito para criar tua equipa. Completa as missões e obtém recompensas, luchando contra teus inimigos num sistema de combate, baseado em turnos, onde não podes contar só com o teu poder, mas também (e principalmente), com teu pensamento tático. Desfruta dos bonitos gráficos e os fundos, junto com modelos 3D, assim como duma excelente música!



Melhora a tua personagem de muitas maneiras diferentes para converter-te num herói mais forte e derrotar os teus inimigos em PvP. Sobe no ranking da clasificação e mostra-lhes o teu poder! Derrota os Chefes do Mundo com tua guilda e faz que se sintam orgulhosos de ter-te entre as suas fileiras!



Junta-te hoje a Hunter X Online!