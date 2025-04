Comincia oggi il tuo viaggio leggendario nel Hunter X Online, un nuovo browser MMORPG game gratis che si fonda a uno dei più famosi shouen degli ultimi tempi - Hunter x Hunter.

Prova di nuovo la storia di Gon Freecss e ritrova i tuoi personaggi manga preferiti per creare insieme a loro un team. Porta a termine le missioni e ottieni i premi combattendo i tuoi nemici nelle battaglie a turni. Quello che conta non è solo la tua forza, ma anche (e particolarmente) la tua capacità di ragionamento strategico. Goditi della grafica stupenda e di musica atmosferica.

Migliora le statistiche del tuo personaggio in molti modi diversi per diventare il più potente giocatore e sconfiggere i tuoi nemici nelle battaglie PvP. Aumenta la tua posizione nel ranking per dimostrare agli altri la tua vera forza! Sconfiggi World Boss insieme al tuo clan per far sentire i tuoi amici fieri di averti fatto un membro del loro gruppo!



Aggiungiti oggi a Hunter x Online!