葉航
葉航
Gem7
葉航
葉航
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Rune Goor
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葉航
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葉航
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Milo
Gem35
kolkatacity150
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Shop
Shop
Gem570
Shop
Shop
Gem1,970
Emre Yeler
Emre Yeler
Gem112
sido82jp
sido82jp
Gem45
Rain

Gem2

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
unranked rank iconkathrine80: hlw
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: catJAM emote (inline chat version)
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Grepolis

Grepolis

Grepolis

Information

Получи благосклонность богов в Греполисе! Conquer the Ancient Greece это бесплатная стратегия в браузере, разработанная и опубликованная InnoGames, компанией-создательницей таких эпических игр, как Tribal Wars, Forge of Empires или The West.

Создай свою армию, состоящую из обычных юнитов, таких как фехтовальщики, гоплиты или лучники, а также существ, извлеченных из греческой мифологии, таких как Циклоп, Минотавры, Пегас и даже Гидра! Выбери Бога или Богиню, которой хочешь поклоняться, и используй мощные заклинания. Зевс поможет своим молниеносным ударом, Афина даст силы, и Аид распространит болезни и страдания среди ваших врагов. Расширь свой город, проводи исследования и развивай технологии, продемонстрируй свою истинную силу врагам и союзникам! С самого начала Ты должен выбрать стратегию: хочешь покорить весь остров или ужиться с соседними игроками? Торгуй ресурсами, которые будешь производить, и развей экономику своего полиса!

Древнегреческий город был бы ничем без его культуры. Вот почему Ты должен организовывать Олимпийские игры, проводить городские фестивали и строить театры, чтобы развлекать своих граждан. Возможностей много, и Твои четыре советника несомненно помогут Тебе в сложных решениях, так же, как и сообщество игроков! Не жди и присоединяйся к Греполису, сказочному миру, где древняя мифология - это реальность!

Recent Forum Posts

Has anyone had a task accepted for Grepolis?

20 replies

Last reply: Feb 27, 2021

what is this game about ?

4 replies

Last reply: Dec 22, 2020

Wow, this is epic! I love this game

2 replies

Last reply: Dec 16, 2020

i dont understand the task

8 replies

Last reply: Nov 30, 2020

Very interesting game

15 replies

Last reply: Nov 20, 2020

is this game cool

11 replies

Last reply: Nov 14, 2020

Nice game name, I will try

5 replies

Last reply: Nov 14, 2020

İ Need Help

2 replies

Last reply: Nov 14, 2020

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