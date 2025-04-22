Получи благосклонность богов в Греполисе! Conquer the Ancient Greece это бесплатная стратегия в браузере, разработанная и опубликованная InnoGames, компанией-создательницей таких эпических игр, как Tribal Wars, Forge of Empires или The West.



Создай свою армию, состоящую из обычных юнитов, таких как фехтовальщики, гоплиты или лучники, а также существ, извлеченных из греческой мифологии, таких как Циклоп, Минотавры, Пегас и даже Гидра! Выбери Бога или Богиню, которой хочешь поклоняться, и используй мощные заклинания. Зевс поможет своим молниеносным ударом, Афина даст силы, и Аид распространит болезни и страдания среди ваших врагов. Расширь свой город, проводи исследования и развивай технологии, продемонстрируй свою истинную силу врагам и союзникам! С самого начала Ты должен выбрать стратегию: хочешь покорить весь остров или ужиться с соседними игроками? Торгуй ресурсами, которые будешь производить, и развей экономику своего полиса!



Древнегреческий город был бы ничем без его культуры. Вот почему Ты должен организовывать Олимпийские игры, проводить городские фестивали и строить театры, чтобы развлекать своих граждан. Возможностей много, и Твои четыре советника несомненно помогут Тебе в сложных решениях, так же, как и сообщество игроков! Не жди и присоединяйся к Греполису, сказочному миру, где древняя мифология - это реальность!