Gagnez la faveur des dieux à Grepolis ! Partez à la conquête de la Grèce ancienne dans le jeu de stratégie par navigateur gratuit créé et publié par le studio InnoGames, l’entreprise responsable de merveilles comme la Guerre Tribale, Forge of Empires ou The West.

Créez votre propre armée composée par unités ordinaires comme les épéistes, les hospites ou archers tout comme par des créatures pris de la mythologie Grecque comme les Cyclopes, des Minotaures, Pégases ou même une Hydre ! Choisissez le Dieu ou la Déesse que vous voulez adorer et apprenez des sorts très puissants. Zeus pourra vous aidera avec son éclair, Athéna augmentera la puissance de vos troupes et Hadès propagera des maladies et la souffrance parmi les rangs de vos ennemies. Étendez votre ville, faites de recherches pour améliorer vos technologies et montrer à vos amis et vos ennemis votre véritable pouvoir ! Dès le début, vous devez choisir votre stratégie. Voulez-vous conquérir l’entièreté de l’île que vous occupez ou s’entendre avec les joueurs voisins ? Échangez les ressources que vous allez produire et faites croître l’économie de votre cité !

Une ville de la Grèce Ancienne ne serait rien sans sa culture. C’est pour cela que vous devriez organiser les jeux olympiques, organiser des festivals dans la ville et construire un théâtre pour divertir vos citoyens. Les possibilités sont nombreuses et vos quatre conseillers feront tout pour vous aider à prendre des décisions, tout comme la communauté de joueurs ! N’attendez pas trop longtemps et rejoignez Grepolis, un endroit ou la mythologie grecque fait partie d’une réalité !