Ganha o favor dos Deuses em Grepolis! Conquista a Grécia Antiga num jogo de estratégia de navegador desenvolvido e publicado por InooGames, a empresa responsável de jogos tão épicos tais como Tribal Wars, Forge of Empires ou the West.



Cria teu próprio exército, composto por unidades comuns como Espadas(Swordsmen), Hoplitas e Arqueiros, assim como as criaturas sacadas da mitologia grega: Ciclope, Minotauros e Pegasus, incuido uma Hidra! Escolhe o Deus ou a Deusa que queres adorar e faz uso de poderosos feitiços. Zeus vai te ajudar com seu raio-mestre. Atena vai atribuir os poderes do teu exército e Hades vai espalhar as doenças e o sofrimento entre teus inimigos. Expande a tua cidade, faz investigações para melhorar as tuas tecnologias e mostra a tua verdadeira poder aos teus inimigos e teus aliados. Bem no início, escolha tua estratégia. Queres conquistar toda a ilha ou aliançar-te com os jogadores de vizinhança? Faz comércio com os recursos que vais produzir e faz crescer a tua polis!



Uma antiga polis grega não seria nada sem a sua cultura. Por isso deves organizar os Jogos Olímpicos, celebrar os festivais na polis e construir um teatro para entreter os cidadãos. As possibilidades são muitas e os teus quatro conselheiros seguramente vão te ajudar com tuas decisões. assim como a comunidade de jogadores!

Não esperes mais e junta-te a Grepolis, um lugar onda a antiga mitologia é uma realidade!