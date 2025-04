Propiziati i favori degli dei in Grepolis! Conquista la Grecia antica in questo browser game di strategia sviluppato e pubblicato da InnoGames, una società responsabile anche per gli altri giochi leggendari, tra i quali Tribal Wars, Forge of Empires o The West.



Crea il tuo esercito composto non solo dalle semplici unità quali spadaccini, opliti, arcieri, ma anche dalle creature prese direttamente dalla mitologia Greca: ciclopi, minotauri, pegasi e addirittura idre. Scegli un deo o una dea che vuoi adorare e utilizzi gli incantesimi potenti. Zeus ti aiuterà con il suo tuono, Atena rafforzerà le tue truppe e Ade diffonderà malattie e sofferenza per indebolire i tuoi nemici. Espandi la tua città, conduci delle ricerche per migliorare le tecnologie che già conosci e dimostra la tua vera forza di fronte ai tuoi nemici e alleati! Sin dall'inizio devi scegliere la tua strategia. Vuoi conquistare tutta l'isola oppure creare un alleanza con gli altri giocatori che governano i regni circostanti? Scambia le risorse minerarie che produci e sviluppa l'economia del tuo polis! Una città dell'antica Grecia non sarebbe nulla senza la sua cultura. Per questo devi organizzare Olimpiadi, festività e costruire un teatro per fornire divertimento ai tuoi cittadini. Ci sono tante possibilità e i tuoi quattro consigliatori sicuramente ti aiuteranno a prendere decisioni, così come lo faranno i membri della comunità dei giocatori. Non aspettare troppo a lungo e comincia a giocare a Grepolis, un gioco in cui la mitologia antica diventa realtà!