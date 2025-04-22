Присоединяйтесь к Gods Origin Online сейчас и прими участие в эпическом столкновении с силами зла, чтобы защитить Богиню Времени, которая привела Тебя в этот мир.



Борись как волшебник или воин, выбирай пол героя и погружайся в этот фантастический мир вечной магии. Но выбирай разумно! У двух классов есть разные навыки, поэтому вам нужно подумать о том, каким методом хочешь своих врагов. Будет ли это с мощными магическими заклинаниями или силой ваших собственных мышц? Выбор за Тобой, поэтому все эти уникальные навыки и экипировка ждут! Прими участие в различных мероприятиях - не только сюжетах, но и подземельях, сражениях гильдий, боссах мира, арене и т.д.!



Присоединяйся к Gods Origin Online и испытай новое приключение в мире, под влиянием греческой мифологии.

