Rejoignez Gods Origin Online dès maintenant et prenez part au combat épique contre les forces du mal afin de défendre le Déesse du Temps qui vous a fait venir sur ce monde.



Battez-vous en tant qu'un Magicien ou un Guerrier, choisissez le genre de l'héro et plongez dans ce monde fantastique de la magie éternelle. Mais choisissez avec sagesse ! Les deux classes ont des capacités différentes - vous devez donc réfléchir sur la façon dont vous souhaiterez contribuer à la défaite de vos ennemis. Est-ce que ce sera avec des puissants sorts magiques ou bien la force des vos muscles ? Le choix est le votre, tout comme touts ces habilités et équipemets uniques qui vous attendent. Prenez part à des activités différentes - non seulement des instances d'histoire, mais aussi des donjons, batailles des guildes, world boss, arène et plus !

Rejoignez Gods Origin Online maintenant et partez à la découverte d'une nouvelle aventure dans un monde influencé par la mythologie Grecque.