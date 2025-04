Junta-te a Gods Origin Online agora e participa num épico combate contra as forças do mal, para defender a Deusa do(Tempo que te trouxe para este mundo.



Luta como um mago ou um guerreiro, selecciona o género do teu herói e mergulha neste fantástico mundo de magia eterna. Mas escolhe sabiamente! Cada classe tem as habilidades diferentes, assim que tens que pensar em como queres derrotar os teus inimigos. Será com os poderosos feitiços mágicos ou com a força dos teus próprios músculos? A escolha é tua e todos estas habilidades e equipamento único estão à tua espera. Participa em varias atividades - não só na história, mas também nas masmorras, nas batalhas de guilda, no mundo dos chefes de arena e muito mais!



Junta-re a Gods Origin Online agora e experimenta uma nova aventura num mundo influenciado pela mitologia grega.