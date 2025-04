Inizia ora la tua avventura in Gods Origin Online e prendi parte a uno scontro epico tra le forze del bene e quelle del male per difendere la Dea del Tempo che ti ha fatto venire a questo mondo.

Diventa un Mago oppure un Guerriero, scegli il sesso del tuo personaggio e fai un tuffo in questo meraviglioso mondo della magia eterna. Ma scegli attentamente. Le due classi hanno diversi skill e quindi devi decidere come vuoi combattere con i tuoi nemici: con i potenti incantesimi oppure con la forza dei tuoi muscoli? La scelta è tua così come lo sono le abilità principali del tuo personaggio che man mano dovrai impararti a utilizzare e sviluppare. Prendi parte alle diversi attività, e non solo quelle collegate alla trama del gioco, ma anche attraversa le prigioni sotterranee, partecipa alle battaglie contro i boss e altri erori, e ancora di più!

Aggiungiti ora a God Origin Online e mettiti in viaggio in questo mondo influenzato dalla mitologia greca. Che l'avventura abbia inizio!