«Dragon Ball Z Online» - это игра, основанная на знаменитом аниме, созданном Акирой Ториямой, и новый подход к этой вселенной как бесплатный браузерный MMORPG.



На этот раз нам мы не получаем типично браузерный боевик, но MMORPG, в котором игроки должны создавать свой собственный персонаж, набирать команду и сражаться с персонажами, известными из серии аниме. Собирайте свою команду и набирайте персонажей, которые помогут вам во время матчей, укрепляйтесь так же, как и они!



Dragon Ball Z Online - это не просто борьба, хотя это и есть ядро ​​этого мира. Кроме того, мы также можем принять участие в большом количестве тестов, исследовать подземелья и, конечно же, продемонстрировать нашу интенсивность в интенсивных битвах PvP.



Dragon Ball Z Online представляет собой хорошую 2D-графику и очаровательные, подробные пейзажи, такие как известная арена боевых искусств. Оригинальный японски саундтрек звучит всё время в течении нашего игрового процесса и создает напряженность во время матчей. Встречайте своих любимых женских и мужских персонажей и присоединитесь к прекрасному миру Dragon Ball!

