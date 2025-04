Dragon Ball Z Online è un gioco basato sul famoso anime di Akira Toriyama, un gioco MMORPG totalmente gratuito.





Questa volta non ci troviamo di fronte al gioco tipico delle lotte, ma prima di un MMORPG in cui i giocatori creano il loro carattere, reclutano la loro squadra e combattono contro i personaggi popolari della serie anime. Durante il gioco creiamo la nostra squadra dai personaggi che ci aiuteranno durante le partite.





Questo gioco non è un gioco classico in cui possiamo combattere. Giocando a Dragon Ball Z Online possiamo partecipare a una grande varietà di prove, visitare un gran numero di segrete e, naturalmente, come in tutti i buoni MMORPG dimostrare la nostra forza nelle partite PvP intense contro altri giocatori.





Dragon Ball Z Online ha una buona grafica 2D con scenari classici e molti dettagli. La musica originale della serie in giapponese crea l'atmosfera veramente ecceziale durante le partite.





È certamente un gioco vale la pene giocare. Non esistare e unisciti a Dragon Ball Z Online in questo momento!