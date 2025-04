"Dragon Ball Z Online" est un jeu basé sur le célèbre anime créé par Akira Toriyama et une nouvelle approche de cet univers en tant qu'un MMORPG par navigateur gratuit.



Cette fois, nous n'avons pas à faire face à un jeu de combat typique mais à un MMORPG dans lequel les joueurs doivent créer leur propre personnage, recruter leur équipe et se battre contre les personnages connus de la série animée. Rassemblez votre équipe et recrutez des personnages qui vous aideront pendant les matchs, devenez plus forts tout comme vos alliés !



Dragon Ball Z Online ne se limite pas au combat, même si c'est le cœur de ce monde. En plus de cela, nous pouvons également participer à une grande variété de tests, compléter des donjons et - bien sûr, démontrer notre force dans d'intenses batailles JcJ.



Dragon Ball Z Online se présente avec de bons graphismes 2D et des décors charmants et détaillés tels que la célèbre arène d'arts martiaux. Le soundrack japonais original résonne à travers l'intégralité de notre gameplay et crée de la tension durant les combats. Rencontrez vos personnages féminins et masculins préférés et rejoignez le monde merveilleux de Dragon Ball !