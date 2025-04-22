Исследуй фантастический мир Divine Storm в новым браузерном MMORPG, чтобы в конечном счете уничтожить зло, скрывающееся в темноте этого мира.



Выбирай между тремя разными классами - Воином, Рейнджером и Магом и сражайся со своими врагами в эпических, динамичных боях, используя свои мощные навыки. Увеличи силу своего персонажа, войдя в опасные подземелья, получив новое снаряжение или найдя мощные артефакты. Получи новый, крутойвид своего героя с крыльями, креплениями и домашними животными - три вещи, которые выделяются из функций, доступных в других играх такого рода. Пригласи своих друзей или найди новых, чтобы сформировать группы и вместе, стать самыми могущественными воинами в вашем мире. Оптимизируй своё вращение навыками и стань намного более мощным, чтобы победить самых могущественных врагов.

