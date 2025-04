Découvrez le monde fantastique de Divine Storm maintenant et plongez dans ce nouveau MMORPG gratuit et finissez par détruire les forces du mal se cachant dans les obscurités du monde connu.



Choisissez parmi trois classes différentes : le Guerrier, le Ranger et le Mage et faites face à vos ennemis dans des combats épiques et dynamiques en utilisant des compétences extrêmement puissantes. Augmentez votre puissance en entrant des donjons dangereux, en obtenant un nouvel équipement et trouvant des artefacts puissants. Améliorez le look de votre héros avec des ailes, des montures et des animaux de compagnie - trois aspects qui différencient ce jeu d'autres jeux de ce type. Invitez vos amis ou trouvez des nouveaux dans un groupe et ensemble, devenez les guerriers les plus féroces de votre monde. Optimisez la rotation de vos compétences et devenez de plus en plus puissant afin de vaincre les ennemis les plus dangereux.









Rejoignez Divine Storm dès maintenant !