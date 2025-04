Explora o fantástico mundo de Divine Storm e entra neste totalmente novo jogo MMORPG de navegador, para finalmente acabar com o mal escondido nas sombras deste mundo.



Escolhe entre três classes diferentes: o Guerreiro, o Ranger e o Mago. Enfrenta os teus inimigos nos épicos e dinâmicos combates, utilizando tuas poderosas habilidades. Aumenta o poder da tua personagem ao entrar nas perigosas masmorras, ao conseguir o novo equipamento e ao encontrar os poderosos artefactos. Consegue a nova aparência do teu herói com asas, cavalos e animais - três coisas que são caraterísticas no jogo desse tipo. Convida teus amigos ou encontra os novos e forma os grupos para vocês se tornarem os mais poderosos do mundo. Optimiza as tuas habilidades e torna-te ainda mais forte para derrotar até os mais poderosos dos teus inimigos.



Junta-te a Divine Storm já!