Comincia a giocare a Divine Storm, un nuovo browser MMORPG game, e esplora il suo mondo fantastico per distruggere definitivamente il male che si sta nascondendo nella tenebre delle sue più lontane parti alle quali i semplici mortali non hanno mai avuto accesso. Scegli una di tre classi diversi: guerriero, guardiano e mago, e fronteggia i tuoi nemici in un combattimento epico e dinamico, e sfrutta al meglio le tue capacità! Aumenta la potenza del tuo personaggio completando la tua armatura e trovando gli artefatti potenti. Cambia il look al tuo personaggio aggiungendogli ali, cavallo o altri animali da compagnia. Invita i tuoi amici o fai amicizia con altri giocatori e insieme diventate i più potenti guerrieri del mondo.



Aggiungiti anche tu a Divine Storm!