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Rain

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Big Farm

Big Farm

Big Farm

Information

Тебе нравится жить в сельской местности? Хотел бы иметь свою собственную ферму? Разводить животных, посадить семена и собирать урожай? Эта игра идеальна для вас!
«Большая ферма» обязательно воплотит твою мечту в жизнь, радуя глаз красочной графикой. Веди жизнь фермера, выполняй свою тяжелею работу и наслаждайся эффектами. Растения требуют времени и ухода, однако стоит ждать! Выполняй миссии, чтобы получать полезные награды или деньги. Кому же не нужны деньги? И Тебе они нужны, чтоб приобрести больше семян для Твоей фермы, а чем лучше и дороже фрукт, тем больше денег получишь после его созревания. Ферма ангажирует много времени, поэтому будь готов его посвятить, если хочешь стать настоящим фермером. Климатическая музыка усиливает приятное времяпрепровождение на ферме. И так, хватай серп(и молот :) и работай!

Recent Forum Posts

good farm game

11 replies

Last reply: Feb 26, 2022

I saw this games on ads

4 replies

Last reply: Feb 17, 2022

SO BAD GAME İ DONT LİKE GAME

10 replies

Last reply: Dec 9, 2021

Should I pick this game up again?

20 replies

Last reply: Sep 6, 2021

Farming away ????

9 replies

Last reply: Sep 6, 2021

I THİNK GOOD GAME!!!!!

11 replies

Last reply: Jul 8, 2021

This game needs serious updates

2 replies

Last reply: May 15, 2021

Pig or Sheep

24 replies

Last reply: May 13, 2021

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