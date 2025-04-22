Тебе нравится жить в сельской местности? Хотел бы иметь свою собственную ферму? Разводить животных, посадить семена и собирать урожай? Эта игра идеальна для вас!

«Большая ферма» обязательно воплотит твою мечту в жизнь, радуя глаз красочной графикой. Веди жизнь фермера, выполняй свою тяжелею работу и наслаждайся эффектами. Растения требуют времени и ухода, однако стоит ждать! Выполняй миссии, чтобы получать полезные награды или деньги. Кому же не нужны деньги? И Тебе они нужны, чтоб приобрести больше семян для Твоей фермы, а чем лучше и дороже фрукт, тем больше денег получишь после его созревания. Ферма ангажирует много времени, поэтому будь готов его посвятить, если хочешь стать настоящим фермером. Климатическая музыка усиливает приятное времяпрепровождение на ферме. И так, хватай серп(и молот :) и работай!

